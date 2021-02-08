В Ростове-на-Дону спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу

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Глава Роспатента Григорий Ивлиев сообщил, что с начала пандемии коронавируса в России запатентовали 159 технологий по борьбе с вирусами и сопутствующими заболеваниями.

Он отметил, что российское ведомство первым в мире запатентовало вакцину против COVID-19 «Спутник V». И в настоящее время все мы видим, как именно отечественная вакцина победоносно шагает по миру. Наконец-то...