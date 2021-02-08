В Ростове-на-Дону спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу

Врачи из Ростова-на-Дону извлекли из глаза мужчины шариковую ручку, вошедшую в мозг на весь диаметр полости черепа.
По данным пресс-службы городской больницы скорой помощи, 37-летний пациент прибыл в медучреждение ночью.
Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести её тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей, — отмечается в сообщении.
После хирургического вмешательства мужчине сделали контрольную КТ и перевели в реанимацию.
Как писал NEWS.ru, ранее в московском департаменте здравоохранения сообщили, что в столице хирурги прооперировали 64-летнего мужчину, удалив опухоль весом 12 килограммов. В отделение урологии городской клинической больницы им. В. В. Виноградова пациент обратился с жалобой на тянущую боль в области поясницы, а также на проблемы с мочеиспусканием и кишечником. При этом у него наблюдалась асимметрия живота.