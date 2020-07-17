В Россотрудничестве проводится прокурорская проверка

https://static.news.ru/photo/c161e10c-c83a-11ea-9e52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура России проводит проверку в Россотрудничестве. Мероприятие носит плановый характер.

Об этом ТАСС рассказали в самом федеральном агентстве, комментируя сообщения СМИ о том, что проверка якобы связан с коррупционными преступлениями.

Генпрокуратура проводит плановую проверку, — цитирует агентство собеседника.

Ранее NEWs.ru писал, что чиновник Россотрудничества Михаил Попов и замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич задержаны по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. Тверской суд Москвы арестовал их до 16 августа.

По данным следствия, в 2016 году одна коммерческая организация, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах Минобрнауки. При этом у неё не было намерений выполнять в полном объёме взятые на себя обязательства. Позднее заказчику представили результаты работы, «заведомо не соответствующие условиям договоров». При этом приёмку осуществлял сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.

Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла упомянутую организацию. Техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных, однако система создана не была, но деньги за неё были получены. При этом Попов подписал документы, подтверждающие, что заказ выполнен.