В Российском союзе туриндустрии назвали средний чек отдыха в Турции Замглавы РСТ: отдыхать в Турции стало дороже, чем в 2022 году

Фото: NEWS.ru

В 2023 году средний чек отдыха в Турции на двоих будет колебаться от 220 до 500 тысяч рублей, что дороже, чем в 2022-м. Об этом в интервью NEWS.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Средний чек в этом году с учетом того, что российский турист выбирает четыре-пять звезд, выходит в 220-250 тысяч рублей. Двух-трёхзвёздочные отели от 120 тысяч рублей. А отели категории люкс от 350-500 тысяч рублей на двоих, — рассказал Горин.

По его словам, в 2023 году «средний чек стал выше», а в прошлом году он «был в районе 170 тысяч рублей на двух-трех человек на неделю, включая перелет».

Также Горин заявил, что этим летом за границу отправятся отдыхать втрое меньше россиян, чем тех сограждан, которые проведут отпуска в субъектах РФ. По его подсчетам, около 5 млн туристов отправятся путешествовать в другие страны и 15 млн отдохнет в России. При этом, добавил замруководителя РСТ, «это только организованный отдых».

По словам Горина, помимо Турции наиболее популярными местами отдыха у жителей РФ этим летом стали российские субъекты. Это в первую очередь южные субъекты и столичный регион.