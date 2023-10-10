В российских учебниках истории перепишут абзац о репрессированных народах

Фото: Alexander Legky/Global Look Press/Global Look Press

В новых учебниках истории подредактируют абзац о репрессированных народах, рассказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, один из авторов. Обновленная версия книги будет готова к новому учебному году, передает РИА Новости.

Там не глава, там один абзац, и там будут правки. Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, [изменения] будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10-й и 11-й классы, — пояснил специалист.

По словам Торкунова, вносить правки в учебные материалы — обычная практика, поскольку история продолжается, постоянно появляются новые данные и оценки. Ректор заявил, что изменять содержание нужно будет и в следующем году.

Ранее член-корреспондент РАН, руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков выступил против цифровизации библиотек, предложенной лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким. По мнению Комкова, такое нововведение «превратит детей в идиотов», потому что школьники перестанут понимать, что такое литература.