В российских колледжах и техникумах экзамены могут пройти дистанционно

Госэкзамены в колледжах и техникумах РФ могут пройти дистанционно. Соответствующий проект приказа подготовили в Минпросвещения РФ.
Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Решение провести экзамены дистанционно предлагается в качестве меры по профилактике коронавируса.
Государственный экзамен проводится исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — говорится в тексте проекта.
В таком же формате предлагается провести защиты выпускных квалификационных работ. В случае если защита работы потребует практической части, которую невозможно провести дистанционно, оценка может быть выставлена на основе результатов промежуточной аттестации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится, но его может ожидать трансформация. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
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