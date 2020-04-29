В российских колледжах и техникумах экзамены могут пройти дистанционно

https://static.news.ru/photo/c351aec8-89f8-11ea-ae95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госэкзамены в колледжах и техникумах РФ могут пройти дистанционно. Соответствующий проект приказа подготовили в Минпросвещения РФ.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Решение провести экзамены дистанционно предлагается в качестве меры по профилактике коронавируса.

Государственный экзамен проводится исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — говорится в тексте проекта.

В таком же формате предлагается провести защиты выпускных квалификационных работ. В случае если защита работы потребует практической части, которую невозможно провести дистанционно, оценка может быть выставлена на основе результатов промежуточной аттестации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится, но его может ожидать трансформация. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.