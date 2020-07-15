В России зафиксировано двукратное замедление роста зарплат

https://static.news.ru/photo/bcbafb22-c6ad-11ea-bec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на фоне пандемии коронавируса наблюдается двукратное снижение темпов роста зарплат, свыше 56% работодателей уменьшили фонд оплаты труды, следует из результатов исследования компании интернет-рекрутмента HeadHunter.

Согласно представленным данным, ещё 28% работодателей планируют сократить фонд оплаты труда в ближайшее время. Сохранить стабильность бизнеса в условиях пандемии удалось 23% компаний.

Несмотря на это, зарплаты россиян с начала 2020 года медленно, но верно растут. Данный показатель составил 3% для линейных руководителей, ведущих и начинающих специалистов и 4% — для остальных. Стремительнее всего растут зарплаты в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах (5% и 4,1% соответственно). В то же время самые низкие показатели зафиксированы на Дальнем Востоке и в СЗФО (0,2% и 0,4%).

На сегодняшний день выгоднее всего работать в сфере IT, СМИ, рекламе, PR и продюсировании. По сравнению с 2019 годом зарплаты специалистов данных сфер продемонстрировали рост на 8%. На столько же увеличились оклады и премии сотрудников, реализующих и производящих продукты питания.

Неблагоприятная ситуация наблюдается в сферах здравоохранения, строительства и недвижимости, автомобильном бизнесе, розничной торговле и добывающей отрасли. Там динамика составила только 1%, уточняют «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что мужское население России зарабатывает на 30% больше, нежели женское, следует из добровольного национального обзора достижения РФ целей устойчивого развития ООН.

Данный обзор был представлен 14 июля главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в ходе онлайн-трансляции Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН. В частности, документ включает достижения России в экономической, социальной и экологической сферах по 17 направлениям.