В России подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин

https://static.news.ru/photo/661d01e6-c5f6-11ea-9f37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужское население России зарабатывает на 30% больше, нежели женское, следует из добровольного национального обзора достижения РФ целей устойчивого развития ООН.

Данный обзор был представлен 14 июля главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в ходе онлайн-трансляции Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН. В частности, документ включает достижения России в экономической, социальной и экологической сферах по 17 направлениям, уточняет РИА Новости.

Что касается гендерного равенства, отмечу, что в нашей стране это реально действующая норма. Уровень безработицы в 2019 году для женщин был ниже, чем для мужчин. Но, как и во всем мире, перед нами стоит задача сокращения разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами, — отметил Решетников.

Так, в документе указывается, что в 2019 году отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составило 72,1%. В то же время уровень безработицы среди женщин в прошлом году составил 4,4% против 4,8% у мужчин.

Министр также напомнил, что в России с 2017 года реализуется национальная стратегия действий в интересах женщин. В частности, предусматривается сокращение разрыва в оплате труда мужчин и женщин, сокращение числа случаев насилия в отношении женщин, а также увеличение числа женщин на руководящих постах субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее NEWS.ru писал, что в России примерно 45% работодателей заявили о сокращении численности персонала в их компаниях на конец мая. В среднем под сокращение попали около 20% сотрудников.