В России за сутки умерли от коронавируса 577 человек

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За минувшие сутки в России скончались от COVID-19 577 человек. Общее число жертв инфекции за время пандемии составляет 47,9 тысячи человек.

Выявлено 26,6 тысячи новых случаев заражения. Всего в стране заболели 2,7 млн человек.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписаны 24,8 тысячи пациентов. За время пандемии выздоровели более 2,1 млн человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университет Джона Хопкинса, Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют США, где зафиксировано свыше 16,5 млн случаев заражения. На втором месте Индия (9,9 млн), третье занимает Бразилия (6,9 млн).

Всего в мире с начала пандемии заболели 72,8 млн человек. Из них выздоровели 41,2 млн и 1,6 млн умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Росстата Павел Малков назвал отечественную статистику смертности от COVID-19 самой подробной в мире. По его словам, сотрудники Росстата по ходу дела изучали особенности болезни и решали вместе с коллегами из других ведомств, как правильно объективно отражать данные. Также он подчеркнул, что в условиях пандемии не было ни одного срыва по срокам публикации информации.