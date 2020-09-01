В России за сутки скончались 123 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/756feba8-ec26-11ea-8a96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в РФ от коронавируса скончались ещё 123 человека. Общее число жертв пандемии среди россиян достигло 17 299.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию COVID-19. По его данным, за последние сутки в стране выявлено 4729 новых случаев заражения в 84 регионах, 1211 из них — без клинических проявлений заболевания. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в России перевалило за отметку в 1 млн и составляет 1 000 048.

Выздоровели за сутки 2405 пациентов с COVID-19. Всего в России с начала пандемии успешно завершить лечение от коронавируса удалось 809 387 пациентам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире прекратится в ближайшие 12 месяцев.