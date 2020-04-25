В России за сутки подтверждён 6361 случай коронавируса

За последние сутки в 83 регионах России подтверждён 6361 случай новой коронавирусной инфекции. Это стало рекордным проказателем с начала пандемии в России.
Из них 2920 случаев (45,9%) выявлены у контактных лиц, которые не имели клинических проявлений болезни.
Из больниц за сутки выписаны 517 человек.
Всего в стране на 26 апреля зарегистрированы 80 949 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 6767 человек,
Также за сутки зафиксированы 66 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 747 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что количество сделанных в России тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 156 тысяч. Общее число тестов с начала эпидемии составило 2,8 млн.
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