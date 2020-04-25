В России за сутки подтверждён 6361 случай коронавируса

https://static.news.ru/photo/07b8f2a8-879f-11ea-9854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки в 83 регионах России подтверждён 6361 случай новой коронавирусной инфекции. Это стало рекордным проказателем с начала пандемии в России.

Из них 2920 случаев (45,9%) выявлены у контактных лиц, которые не имели клинических проявлений болезни.

Из больниц за сутки выписаны 517 человек.

Всего в стране на 26 апреля зарегистрированы 80 949 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 6767 человек, говорится в сообщении на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Также за сутки зафиксированы 66 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 747 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что количество сделанных в России тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 156 тысяч. Общее число тестов с начала эпидемии составило 2,8 млн.