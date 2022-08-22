В России за год стало в два раза больше самозанятых подростков «Известия»: число самозанятых подростков в РФ выросло вдвое за год

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В России в настоящее время число самозанятых, не достигших 18-летнего возраста, составляет 77 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в середине 2021 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство экономического развития и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

В августе 2021 года число самозанятых подростков составляло 41 тысячу человек. Лидерами по количеству юных предпринимателей являются Москва (12,8 тысячи), Санкт-Петербург (5,3 тысячи), Московская область (4,3 тысячи).

С момента начала регистрации несовершеннолетних самозанятых подростки заплатили налогов на сумму почти 39 млн рублей.

С 1 июля 2020 года возраст регистрации в качестве самозанятого было снижен с 18 до 16 лет.

Ранее стало известно, что уровень безработицы среди молодежи 15–19 лет в конце 2019 года составил 22,1% (в 4,7 раза выше общего уровня безработицы), а среди молодежи 20–24 лет — 15,1% (в 3,2 раза выше общего уровня безработицы). Чтобы повысить востребованность молодых людей на рынке, трудовую деятельность нужно начинать в подростковом возрасте.