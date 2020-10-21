В России выявлено 15,9 тысячи новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/3e6caa78-143b-11eb-8bd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России зафиксирован 15 971 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране заболели 1 463 306 человек.

Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 290 человек. Всего количество летальных исходов достигло 25,2 тысячи.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписаны 11,4 тысячи пациентов. С начала пандемии вылечились более 1,1 млн человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университет Джона Хопкинса, Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидерство сохраняют США, где количество заразившихся превышает 8,3 млн человек. На втором и третьем местах — Индия (более 7,7 млн) и Бразилия (свыше 5,2 млн) соответственно.

Всего в мире число заболевших с начала пандемии составляет более 41, 2 млн. Жертвами коронавируса стали 1,13 млн человек, выздоровели более 28 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что академик РАН Арег Тотолян предупредил о возможном ухудшении ситуации с распространением коронавируса, если предстоящая зима будет тёплой. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.