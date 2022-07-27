В России впервые вынесли приговор суррогатной матери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Красноярска вынес приговор гражданке Казахстана Тамаре Яндиевой, ставшей суррогатной матерью для семьи из Китая, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Суд приговорил девушку к трем года лишения свободы.

Согласно материалам дела, в 2019 году Яндиева разместила резюме на сайте по поиску работы. В ответ на него она получила предложение стать суррогатной матерью за $13 тысяч для иностранной семьи. Женщина согласилась и полетела в Камбоджу, где ей провели процедуру оплодотворения.

После этого девушка вернулась в Красноярск и заключила договор с компанией «Дидилия». В апреле она родила ребенка, а затем, получив, свидетельство о рождении, подписала заявление об оформлении младенца на генетических родителей.

После этого Яндиева получила обещанную сумму, а новорожденного должны были увезти в Китай. Планам помешала пандемия коронавирусной инфекции, процедура застопорилась.

В 2021 году женщина узнала, что является фигуранткой уголовного дела о торговле людьми. Обвиняемыми также проходили сотрудники «Дидилии», в том числе и экс-следователь по особо важным делам Евгения Гончаровская. Последнюю следствие считает организатором.



Адвокат Яндиевой Людмила Айвар считает приговор незаконным. По ее словам, они с клиенткой собираются его обжаловать.

В мае Госдума приняла в первом чтении закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. Согласно ему, россиянки не смогут вынашивать детей жителей других стран.