В России впервые оштрафовали за комментарий нежелательному СМИ Активистку Низовкину оштрафовали на 5000 за комментарий «Дождю»

Октябрьский суд Бурятии назначил штраф в размере 5000 тысяч рублей для бурятской активистки Надежды Низовкиной, признав ее виновной в участии в деятельности организации, признанной нежелательной, сообщается на сайте суда. Отмечается, что поводом для возбуждения административного дела послужил комментарий, который подсудимая дала телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). О других случаях, когда россиян штрафовали по аналогичной статье, неизвестно.

Признать Низовкину Н. Ю. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, подсудимая выступила в эфире «Дождя», комментируя избиения приемного сына другой бурятской активистки в детском доме. Таким образом она приняла участие в деятельности организации, которая признана нежелательной, говорится в решении.

Ранее административный протокол об участии в нежелательной организации составили в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Материалы дела поступили в Никулинский районный суд Москвы. Что стало причиной возбуждения административного дела, не уточняется.