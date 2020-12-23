В России возраст молодёжи подняли до 35 лет

https://static.news.ru/photo/c4e28b88-4508-11eb-96a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Депутаты Госдумы приняли закон о молодёжной политике, который закрепляет статус молодёжи и относит к ней граждан РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В настоящий момент к молодёжи причисляют россиян до 30 лет.

Принятые поправки в ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений» закрепляют, в частности, что государственная поддержка может оказываться молодёжным объединениям граждан в возрасте до 35 лет включительно, — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Закон на федеральном уровне определяет такие понятия, как «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная политика» и «молодёжные общественные объединения». В пояснительной записке указано, что он позволит расширить возможности молодых людей по получению господдержки, в том числе грантов по результатам конкурса молодёжных проектов.

Как писал NEWS.ru, по замыслу инициаторов после принятия этого законопроекта численность молодёжи в России должна вырасти на 12,7 млн человек и достичь 41 млн. Основная его цель — предоставить как можно большему числу людей возможность пользоваться мерами поддержки, оказываемыми государством.

Кроме того, закон создаёт фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Среди основных направлений реализации молодёжной политики в документе называется «формирование гражданственности, патриотизма, преемственности традиций».