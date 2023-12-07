В России ужесточают наказание за пропуск мошеннических звонков «Коммерсант»: операторы связи лишатся лицензий за пропуск звонков мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генпрокуратура вместе с Роскомнадзором готовят инициативу по отзыву лицензий у операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки, сообщает «Коммерсант». По данным издания, речь идет о поправках к закону «О связи».

При этом Минцифры, которое также ответственно за борьбу с телефонным мошенничеством, в работе над поправками пока не участвует. Операторы к этой инициативе относятся с опасением, указывая на непрозрачность подобных отзывов. По мнению заместителя председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина, инициатива направлена на борьбу с недобросовестными операторами.

Это позволит решительно пресекать и привлекать к ответственности недобросовестных операторов, — сказал он.

Также расширится перечень оснований, по которым можно будет аннулировать лицензии операторов. Речь идет и о частоте, и о серьезности их нарушений, добавил Шейкин. В настоящее время операторы связи могут потерять лицензию, например, за нарушение схемы пропуска трафика или порядка использования частот.

Ранее сообщалось, что в России начнут блокировать сервисы по выдаче виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров). Кабмин признал такие номера угрозой безопасности в сфере связи и интернета. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Оно расширяет перечень угроз в указанной сфере пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации.