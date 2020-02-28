https://static.news.ru/photo/4a916338-5a1f-11ea-8535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД РФ зафиксировало увеличение количества преступных деяний в январе 2020 года, совершённых при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, на 75,2% по сравнению с показателем за январь 2019 года.

Об этом свидетельствует статистика, распространённая пресс-службой ведомства. Всего за первый месяц 2020 года было зарегистрировано 28,1 тысячи преступлений такого рода. Доля таких деяний в общем числе нарушений уголовного законодательства также увеличилась — с 10,4% в январе 2019 года до 17,7%.

91,4% всех киберпреступлений имели экономическую направленность. Рост активности злоумышленников в сфере IT отмечен в 60 регионах, в 25 субъектах РФ таких преступлений стало меньше.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Ямало-Ненецкий автономный округ в 2019 году стал регионом-лидером по доле киберпреступности в общем числе незаконных деяний. Более четверти всех преступлений в регионе были связаны с использованием компьютеров, смартфонов и банковских карт.