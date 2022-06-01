В России стали недоступны крупнейшие порносайты в мире В России стали недоступны крупнейшие порносайты в мире — XVIDEOS и XNXX

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В России стали недоступны два крупнейших порносайта в мире — XVIDEOS и XNXX, сообщает ресурс DTF. Оба сайта недоступны для посещения у основных телеком-операторов страны с 20-х чисел мая.

С двадцатых чисел мая россияне не могут зайти на самые популярный порносайты в стране, — сообщает DTF.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры от 29 апреля ранее заблокировал 14 сайтов и страниц. Недоступными для поиска стали такие крупные СМИ, как «Вот так», «Сухуми.инфо» и «Интерфакс-Украина». Кроме того, под блокировку попал сайт Алексея Экслера (ранее Генпрокуратура заблокировала только три материала).

В реестре заблокированных ресурсов оказались также русскоязычная версия латвийского портала «Открыто», новостных изданий Realist.online, «Львiвский портал», а также статья на фейковом сайте РИА Новости о спецоперации на Украине. Кроме того, доступ ограничен к странице благотворительного проекта Unchain и движения «Настоящая Россия»,