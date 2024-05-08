В России расширят список заболеваний для освобождения из СИЗО Правозащитница Меркачева: Минюст расширит список заболеваний для выхода из СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Министерство юстиции России планирует расширить перечень тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО, заявила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, которые приводит «Коммерсант», список будет дополнен 57 пунктами, туда, в том числе, войдут такие заболевания, как поздний сифилис, лимфомы, лейкозы и болезнь Паркинсона.

Как подчеркнула Меркачева, перечень также дополнится гипотериозом, синдромом Иценко-Кушинга, разными нарушениями надпочечников, дистонией, острой хронической лучевой болезнью и некоторыми видами эпилепсии. Она пояснила, что Минюст планирует привести список в соответствие с международной классификацией болезней №10 (МКБ-10).

Список замечательный. Я бы добавила туда еще глухоту и ряд других заболеваний. Мы в СПЧ доработаем свои предложения и направим их Минюсту. Очень важно, что в проекте используется именно международная классификация болезни, МКБ-10. Это позволяет не трактовать двояко какие-то диагнозы, — сказала она.

Кроме этого, в документе будет введено понятие «состояние, требующее паллиативной помощи». По словам правозащитницы, это сделано для ситуаций, когда ни одна из болезней, которые привели к плохому состоянию, не входит в список Минюста, но при этом человек нуждается в медицинской помощи.

Ранее Меркачева рассказала, что заключенным в женском СИЗО № 6 положено трехразовое питание за счет бюджета, однако мало кто ест предлагаемые продукты, поскольку там очень своеобразная пища. Как отметила правозащитница, в последнее время поступает множество жалоб по вопросу питания, из-за чего она сделала вывод, что его качество ухудшилось. Она пояснила, что жалуются в основном те, у кого нет денег на покупку в тюремном ларьке.