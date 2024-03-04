В России продлили действие льготной ипотеки Минфин РФ сообщил о продлении действия семейной ипотеки

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В России до 2030 года продлевается действие семейной ипотеки, сообщается в пресс-релизе Минфина. Как отмечается, текущие условия и ставка 6% будет действовать для семей с детьми до шести лет. Также сохранятся базовые параметры программы. Предварительные расходы федерального бюджета на программу до 2030 года составят 1,5 трлн рублей.

По поручению президента России Владимира Путина семейная ипотека будет продлена до 2030 года. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы будут сохранены, — говорится в сообщении.

Также продолжится программа поддержки многодетных семей, позволяющая полностью или частично погасить ипотеку. Программа распространяется на семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2019 года.

Ранее Путин заявил, что программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года. По словам главы государства, базовые параметры кредитования сохранятся. Глава государства отметил, что за последние шесть лет миллионы семей в России улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч — с помощью семейной ипотеки.

Тем временем Центробанк России намерен обсудить с правительством изменения в правила выдачи ипотеки с господдержкой. В ЦБ объяснили, что сейчас при покупке строящегося жилья банки и застройщики предлагают клиентам положить часть денег за недвижимость не на счет эскроу, а на аккредитив. Последний не подпадает под страхование. Регулятор намерен обратиться в Минстрой, чтобы совместно разработать поправки, которые помогли бы пресечь воплощение подобных схем.