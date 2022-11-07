В России призвали возродить образ спортсмена-героя На форуме Общественной палаты РФ предложили возродить образ спортсмена-героя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легкоатлеты Олег Спиридонов, Анатолий Киселев и Константин Шабанов участвуют в турнире по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских»

В России следует вернуть образ спортсмена-героя в педагогическую практику тренера и жизнь каждого гражданина, заявила зампред комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. В ходе форума ОП РФ «Сообщество» она отметила, что в стране на данный момент отсутствует система формирования духовно-нравственных эталонов.

Наша страна многие годы проектировала социально одобряемый образ гражданина, сильного телом и духом человека. В настоящее время отсутствует единая система формирования духовно-нравственного эталона, а существующие проекты реализуются и поддерживаются ситуативно, — заявила Истягина-Елисеева.

В дискуссии также приняли участие легенды отечественного спорта — Елена Вяльбе, Владимир Сальников, Ольга Брусникина, Светлана Журова. Они отметили, что спортивные организации — это прекрасная площадка для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Участники обсуждения сформировали предложения, как вернуть образ спортсмена-героя в педагогическую практику тренера и жизнь каждого гражданина.

В ходе дискуссии Истягина-Елисеева напомнила результаты исследования «Ромира» 2021 года, по результатам которого был сформирован рейтинг инфлюенсеров. Молодежь больше всего доверяла таким личностям, как Моргенштерн, Егор Крид и Антон Птушкин (украинский телеведущий), тогда как из спортсменов наибольшего доверия молодежи удостоился Артем Дзюба (7-е место из 10). Таким образом, лидерами мнений и героями для современной молодежи являются шоумены и эпатажные личности, а не социально одобряемые граждане, подытожила член ОП РФ.

На итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» ранее обсудили состояние кадров в регионах. В стране наблюдается дефицит кадров — об этом говорят 75% работодателей, заявил председатель комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки Михаил Погосян. По его словам, перед российской системой высшего образования сейчас стоит задача подготовки лидеров технологического развития.