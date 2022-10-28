В России прекратили поставки популярного антидепрессанта В России приостановили поставки популярного антидепрессанта «Золофт»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России временно приостановлены поставки антидепрессанта «Золофт» сообщила в беседе с РИА Новости пресс-служба производителя лекарства — компании Viatris. Отмечается, что перебои с поступлениями связаны с техническими проблемами на производстве. О том, когда поставки будут возобновлены, в компании не уточняют.

В связи с техническими проблемами на производственной площадке стороннего производителя готового продукта временно приостановлены поставки на территорию Российской Федерации лекарственного препарата «Золофт» в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 100 миллиграмм в фасовке 28 таблеток и в дозировке 50 миллиграмм в фасовках 28 и 14 таблеток, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также производитель заверил, что временные перебои с поступлениями антидепрессанта не связаны с его качеством, безопасностью и эффективностью. Он уточнил, что в случае острой потребности в лекарстве стоит проконсультироваться с лечащим врачом о его замене.

По данным DSM Group, количество денежных средств, потраченных на антидепрессанты в аптеках России в период с 19 по 25 сентября 2022 года, выросло в 2,2 раза сравнительно с таким же периодом в 2021 году — до 213,8 млн рублей, а в натуральном выражении — до 289,2 тысячи упаковок. Также выросли продажи снотворных и успокоительных препаратов, с 19 по 25 сентября в 2022 году — на 41% в денежном выражении.

Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала, что с конца февраля спрос на антидепрессанты, снотворные и успокоительные средства в России был значительно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт связывает популярность таких препаратов со сложной геополитической и экономической ситуацией.