В России предсказали рост цен в ресторанах Ресторатор Миронов: из-за подорожания рыбы произойдет рост цен на все меню

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Рестораны будут вынуждены повысить цены на все блюда в меню из-за подорожания рыбы, уверен омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. Комментируя ситуацию НСН, он уточнил, что владельцы кафе таким образом смогут компенсировать нехватку финансов. Повысить цены только на позиции, которые содержат рыбу, не получится.

Надо повышать цену в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, ведь у потребителя не растет зарплата, значит, он просто не сможет покупать подорожавшую рыбу. Ресторанам придется поднимать цены на что-то другое, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку финансов и рентабельности, — пояснил ресторатор.

По словам Миронова, рост цен на рыбу связан со сложностью логистики и высоким курсом доллара. Он уточнил, что в рестораны в основном поставляют чилийские лосось и форель. При этом в России есть своя дикая рыба, которая по качеству не хуже импортной, подчеркнул эксперт. Он также уверен, что в ближайшее время ожидать снижения стоимости импортной рыбы не следует.

На российскую рыбу цена будет хорошая. У нас большое количество минтая, большое количество горбуши, а с рыбой, которая как раз нужна ресторанам, у нас проблемы, — заключил ресторатор.

Рестораны ранее объявили о планируемой индексации цен на суши и роллы с увеличением до 14%. Причиной такого решения стал рост стоимости сырья. В числе возможных факторов, влияющих на удорожание, упоминается дефицит лосося.