В России предложили запретить продажу газировки детям Союз защиты прав потребителей предложил не продавать газировку детям

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В России следует ограничить продажу сладких газированных напитков детям, с таким предложением выступил Национальный союз защиты прав потребителей. Обращение было направлено в Роспотребнадзор. Идея запретить продажу газировки обусловлена возможной канцерогенностью сахарозаменителя аспартам, который часто используют производители напитков, пишет Lenta.ru.

14 июля 2023 года Международное агентство по изучению рака (МАИР) подразделения ВОЗ опубликовало результаты оценки опасности и риска подсластителя аспартама. Согласно этим оценкам, ВОЗ классифицировала аспартам как «возможно канцерогенное вещество» для человека, — напомнили в организации.

Кроме того, в некоторых образцах лимонадов выявили превышение допустимого значения консерванта бензоата натрия. В Национальном союзе отметили, что оно является токсином, который не выводится из организма, а постепенно накапливается, и аллергеном, опасным для астматиков. Добавка также может нарушать окислительно-восстановительные процессы в клетках.

Детям употребление продуктов с консервантом Е211 в составе вообще не рекомендуется, так как вещество способствует появлению синдрома дефицита внимания, гиперактивности, снижению интеллектуальных способностей, — отмечают в организации.

Действие консерванта усиливается в сочетании с другими веществами в составе газировок. В союзе подчеркнули, что многие производители из-за введения акцизов на сладкие газированные напитки стали использовать вместо сахара заменители, из-за чего им приходится добавлять больше бензоата натрия.

Организация призвала Роспотребнадзор проработать механизмы контроля безалкогольных напитков на содержание консервантов и красителей. Там порекомендовали не допускать на рынок газировки, которые содержат опасные сочетания веществ.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила, что производители диетических газированных напитков часто добавляют в них сахарозаменители, которые могут вызывать развитие рака. По ее словам, одним из наиболее опасных сахарозаменителей является аспартам.