В России предложили выдавать продовольственные наборы на время пандемии

https://static.news.ru/photo/e50bca1e-86e0-11ea-8d80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Продовольственные выплаты необходимо ввести в России на время пандемии коронавируса. С таким предложением выступил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем. Сейчас надо на это бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты, — приводит слова Кудрина РИА Новости.

По его словам, пандемия пройдёт и граждане вернутся к обычной жизни. Сейчас важно помочь россиянам и бизнесу пройти пик заболеваемости.

Ранее Кудрин заявил о том, что рисков развития высокой инфляции в России практически нет. Он ожидает в 2020 году инфляцию на уровне 2–6%, передавал NEWS.ru.