В России предложили повысить социальную пенсию еще на несколько процентов В Минтруда предложили повысить социальную пенсию на 3,3%

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

С 1 апреля предлагается повысить социальные пенсии еще на 3,3% в дополнение к индексации на 10%, проведенной летом, заявили в разговоре с журналистами представители пресс-службы Минтруда. В ведомстве напомнили, что индексация проходит в два этапа. По словам сотрудников Минтруда, в совокупности пенсии должны были увеличены более чем на 13,5%, передает РИА Новости.

Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум, — заявили в министерстве.

В Минтруда подчеркнули, что обозначенную инициативу уже вынесли на общественное обсуждение. Как отметил заместитель главы ведомства Андрей Пудов, совокупный рост окажется выше фактической инфляции за прошлый год. Последние значения остановились на отметке в 11,9%.

До конца 2023 года для реализации идеи о дополнительной индексации из федерального бюджета выделят примерно 15,57 миллиарда рублей, сказали в Минтруда. В ведомстве добавили, что индексация с начала грядущего апреля поможет повысить уровень пенсионного обеспечения примерно четырех миллионов граждан.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с журналистами рассказал, что участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также те, кто получил ранения в ходе военных действий, могут претендовать одновременно на две пенсии в России. По его словам, такие граждане могут получать как выплаты по старости, так и по инвалидности.

Он подчеркнул, что пенсионеры должны сами изучить законы и проверить, могут ли они претендовать на две пенсии одновременно, после чего им следует обратиться в органы социального обеспечения.