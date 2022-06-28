В России предложили отменить налог при продаже жилья до 3 млн руб «Известия»: компания «Этажи» предложила правительству повысить порог налога при продаже и покупке жилья до 3 млн руб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная риелторская компания «Этажи» обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с инициативой о повышении с 1 млн до 3 млн рублей суммы, которая не облагается подоходным налогом при продаже жилья, если вместо него покупается новое. В Министерстве финансов уже подтвердили, что получили соответствующее письмо, пишут «Известия».

В беседе с изданием замдиректора компании Татьяна Ахметдинова отметила, что предложение особенно актуально на фоне сильного роста цен на жилье в стране. Она добавила, что, например, в загородной недвижимости повышение необлагаемой налогом суммы может помочь сдержать повышение стоимости.

Инициативу, связанную со снижением налогов для физических лиц, можно приветствовать. Мера будет стимулировать покупательскую способность, по сути вернув эти деньги в реальный сектор экономики, — прокомментировал газете инициативу член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Согласно российским законам, продажа жилья облагается налогом в 13% в том случае, если собственник владел объектом меньше пяти лет. Если она перешла по наследству или в подарок, то он равен трем годам. Такой же срок устанавливается и для тех, у кого комната, квартира или дом являются единственным жильем. При этом в России на уровне регионов есть возможность менять указанные сроки.

Ранее стало известно, что новые условия льготной ипотеки снизят ежемесячные платежи при приобретении жилья в столице в среднем почти на 16%. Об этом рассказал руководитель «ЦИАН. Аналитика» Алексей Попов. В качестве примера он привёл платёж за квартиру стоимостью в 16 млн рублей, купленную по программе льготной ипотеки.