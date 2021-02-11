Вирусная карусель: в России предлагают запретить быстрые свидания

14 февраля во многих странах отмечают День святого Валентина, или День всех влюблённых. Россияне нередко намечают на эту дату знакомства и общение с представителями противоположного пола, стремясь найти партнёра. В частности, они планируют провести свободное время на площадках так называемых быстрых свиданий. Однако в текущем году эти и другие массовые романтические мероприятия предлагают запретить. Как полагает автор инициативы, встречи в формате speed dating повышают риск распространения коронавируса — даже один больной участник способен заразить других по «карусели». Сколько людей готовы в период пандемии прийти на быстрые свидания и есть ли в них польза, выяснял NEWS.ru.

В России предлагают запретить быстрые свидания и массовые мероприятия, приуроченные ко Дню святого Валентина. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

По словам общественника, ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется. Ежедневные отчёты врачей о новых заражениях дают надежду на победу над пандемией в текущем году.

В таких условиях отмена ограничений зависит от того, как тщательно граждане будут соблюдать меры личной защиты. При этом многие люди спешат забыть о них. Зимний же сезон особенно коварен тем, что у большей части населения ослаблен иммунитет и риски заболеть вирусными заболеваниями существенно выше.

В данной связи прошу вас рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений на проведение публичных массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня святого Валентина. Ведь именно этот день, как правило, связан с объятиями, поцелуями, проведением «быстрых свиданий» и иных действий, предусматривающих тесный контакт массы людей, которые даже могут быть не знакомы друг с другом. Безусловно, такая мера не вызовет оптимизма у тех, кто ежегодно участвует в «фестивалях Валентина», но этот шаг поможет сохранить здоровье и жизнь граждан, — говорится в обращении.

Ограничения на проведение быстрых свиданий должны действовать не только в День всех влюблённых, но и до конца пандемии, добавил Петров. По его словам, из всех массовых романтических мероприятий именно встречи в формате speed dating или свидания вслепую представляют особенную вирусную опасность.

Global Look Press

Достаточно одного заражённого, чтобы вся компания, желающая познакомиться, отправилась на больничную койку знакомиться с распорядком госпиталя и графиком приёма лекарств. Свидания в маске невозможны. Люди всегда захотят увидеть лицо своего партнёра. И такая безмасочная карусель просто опасна для здоровья. В подобных условиях лучше знакомиться через интернет: ни риска заболеть, ни риска огорчиться. Владимир Петров первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области

На быстрых свиданиях действительно повышен риск заразиться коронавирусом, и такие мероприятия должны быть запрещены. Это связано с тем, что ограничить людей от тесного общения в таких условиях невозможно, отметил в беседе с NEWS.ru вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков. В частности, существует вероятность того, что участники подобных встреч не будут соблюдать масочный режим.

Живое общение как глоток свежего воздуха в пандемию

Между тем в День святого Валентина компании, которые устраивают быстрые свидания, ожидают наплыв посетителей. Такого рода мероприятия сегодня пользуются популярностью, несмотря на то, что организаторы ограничили максимально допустимую численность посетителей на фоне пандемии.

До появления COVID-19 в среднем мероприятия были рассчитаны на 50-100 человек, рассказала NEWS.ru организатор быстрых свиданий в Москве Алёна Шустер. Сегодня же число посетителей «урезали» до 20. По мнению организаторов, таких мер вполне хватает, чтобы минимизировать риск заражения. Несмотря на то, что компании приходится придерживаться определённых ограничений, переходить в онлайн-формат не планируется.

Мы пробовали переходить в онлайн-формат. Люди общались как посредством переписки, так и по видеосвязи. В первом случае проблема заключается в том, что человек видит только фото собеседника. По снимку невозможно понять, действительно ли он тебе симпатичен. Если же говорить о быстрых свиданиях по видеосвязи, то невозможно считать то количество невербальной информации, которая доступна при личной встрече. Кроме того, люди на них не способны испытать такую же радость, как при общении офлайн. Поэтому такой формат менее интересен нашей аудитории. Алёна Шустер организатор быстрых свиданий организатор быстрых свиданий

Быстрые свидания онлайн действительно не смогут заменить общение вживую, считает психолог Елена Данилова. Для россиян формат реальных встреч особенно важен в период пандемии, заявила она в разговоре с NEWS.ru.

В современных реалиях, когда из-за распространения коронавируса все вынуждены ограничивать живое общение, а многие и вовсе провели длительное время в самоизоляции, людям крайне необходимы реальные встречи. Сегодня они для россиян как глоток свежего воздуха. Люди — социальные существа, им необходим телесный контакт. Хотя бы для того, чтобы избежать депрессии. Ведь многие успели заметить, что удалённая работа, бесконтактная доставка продуктов и отсутствие живого общения привели к повышенной тревожности населения. При сохранении такой тенденции в обществе многие и вовсе могут столкнуться с деградацией коммуникационных навыков. Елена Данилова психолог психолог

Оставить быстрые свидания в режиме офлайн также стоит, потому что пятиминутная встреча вживую может заменить месяцы переписок и общения по видеосвязи, считает специалист. Всё дело в том, что привлекательность партнёра определяется, в частности, его запахом. Таким образом при общении в реальности человек может практически сразу понять, нравится ему собеседник или нет, подытожила Данилова.