https://static.news.ru/photo/31f67b56-5272-11ea-bb2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба АНО «Цифровая экономика» сообщила о создании специализированного ресурса для принятия жалоб о киберпреступлениях.

Создание спецресурса является ключевым параметром национального проекта «Цифровая экономика РФ», утверждённого Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, — цитирует сообщение «Интерфакс».

С помощью платформы создатели планируют бороться с компьютерной преступностью, а также другими случаями криминального и противоправного использования технологий. Идею поддержали в Генеральной прокуратуре, МВД и ФСБ.

Такая обработка позволит, в частности, организовать работу по массовым, многоэпизодным случаям противоправных действий, когда ущерб по каждому отдельному случаю недостаточен для возбуждения дела, — добавили в пресс-службе.

NEWS.ru сообщал ранее, что рынок преступлений в финотрасли России сократился на 85%. Ущерб от хищения с помощью троянов для ПК уменьшился на 89%, а для Android — на 43%.