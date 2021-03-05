В России появились два новых долларовых миллиардера

https://static.news.ru/photo/e0046300-7dd9-11eb-9965-96000091f725_660.jpg Сергей Ломакин Фото: lomakinsergei.ru

Владельцы сети магазинов FixPrice Сергей Ломакин и Артём Хачатрян стали долларовыми миллиардерами после выхода компании на IPO. Состояние каждого из них Forbes оценил в $3,4 млрд.

Компания разместила бумаги на Лондонской бирже (LSE) по $9,75 за акцию. Всего было размещено 178 372 354 акций (21% от общего числа выпущенных бумаг). Хачатрян и Ломакин до размещения владели по 354 067 500 акций (41,66%), в ходе IPO каждый из них продал по 52 915 624 акций. Стоимость такого пакета оценивается в $516 млн.

Ранее стало известно о смене лидера в рейтинге самых богатых предпринимателей России. Так, совладелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список. По данным на 24 февраля, его состояние оценивалось в $29,2 млрд. Мордашов обогнал совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. Капитал последнего снижался на 3,82% — до $28,8 млрд.

Как сообщал NEWS.ru, решение о переходе на особый налоговый режим, который президент России Владимир Путин объявил в 2020 году, приняли около 260 крупных российских предпринимателей, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК) в 2019 году. Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), это примерно половина всех бизнесменов с КИК в России.