В России появилась система передачи бесплатных лекарств сердечникам

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России сформировали систему передачи бесплатных препаратов пациентам, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания. В программе принимают участие все регионы страны.
На неё было выделено 10,3 млрд рублей, которые направили в регионы в начале января,
Сегодня сформирована система передачи практически на руки пациентам, прошедшим лечение в стационаре, в поликлинике, — подчеркнул он.
По словам главы Минздрава, система поможет предотвратить повторные случаи, в том числе инсультов, благодаря получению пациентами амбулаторного лечения. В течение 2020 года федеральные центры создадут информационную систему, которая позволит наблюдать каждого пациента и оценивать эффективность его лечения.
Ранее NEWS.ru писал, что в России за год снизилась больничная летальность людей вследствие инфаркта миокарда. Так, в 2019 году она составляла 12,4%, а в 2018-м — 13,05%.
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