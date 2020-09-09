В России появилась система передачи бесплатных лекарств сердечникам

https://static.news.ru/photo/aa544f04-f28d-11ea-a659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России сформировали систему передачи бесплатных препаратов пациентам, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания. В программе принимают участие все регионы страны.

На неё было выделено 10,3 млрд рублей, которые направили в регионы в начале января, передаёт РИА Новости. Власти всех субъектов провели закупки медикаментов.

Сегодня сформирована система передачи практически на руки пациентам, прошедшим лечение в стационаре, в поликлинике, — подчеркнул он.

По словам главы Минздрава, система поможет предотвратить повторные случаи, в том числе инсультов, благодаря получению пациентами амбулаторного лечения. В течение 2020 года федеральные центры создадут информационную систему, которая позволит наблюдать каждого пациента и оценивать эффективность его лечения.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за год снизилась больничная летальность людей вследствие инфаркта миокарда. Так, в 2019 году она составляла 12,4%, а в 2018-м — 13,05%.