В России планируют ввести налог на отдых Госдуме предложили сделать курортный сбор туристическим налогом

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Курортный сбор предлагается преобразовать в туристический налог. Это следует из проекта поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы, который Правительство РФ внесло в Госдуму, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Его планируют сделать местным, поэтому муниципалитеты смогут самостоятельно решать вопрос о его введении и определять размеры ставок.

Предполагается, что ставка будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года, но не выше 5% с 2029 года. Из документа следует, что налоговые сборы будут поступать в бюджет по месту нахождения гостиницы, что позволит местным властям направлять его на развитие муниципалитета. От уплаты налога освободят некоторые категории граждан, в том числе – участников СВО. При этом за муниципалитетами остается право расширять перечень льготников.

Ранее стало известно, что всем регионам России могут дать право взимать туристический сбор. Это может произойти уже с 1 января 2025 года. До конца 2024 года он действует в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге. Сейчас готовятся предложения по его модернизации. Плату планируется взимать с номера гостиницы и отеля, а не с проживающего.