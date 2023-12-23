В России отменили пошлины на ввоз замороженной курицы на 2024 год Правительство РФ отменило таможенные пошлины на ввоз мяса кур до конца 2024 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России отменяют таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн, говорится на сайте правительства РФ. Постановление кабинета министров будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн, — сказано в сообщении.

Такое решение принято для поддержания стабильных цен на продукцию с помощью наращивания предложения на внутреннем рынке. Согласно документу, также утверждаются правила выдачи импортерам документов, которые необходимы для беспошлинного ввоза продукции. Их предоставление обеспечит Министерство сельского хозяйства.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский ранее заявил, что в ближайшее время в России могут принять законопроект о регулировании цен на товары, стоимость которых увеличится более чем на 30% в течение 60 дней. По его словам, перечень таких товаров определит правительство и в список могут включить куриные яйца. Как подчеркнул глава ФАС, нет никаких рисков, что вводимые изменения могут нанести ущерб хозяйствующим субъектам.