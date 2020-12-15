В России оценили качество красной икры

https://static.news.ru/photo/182ee74a-3f83-11eb-b6d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России качество красной икры значительно улучшилось из-за меньшего содержания в ней сока. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов.

Ситуация с красной икрой значительно улучшилась. Джус — это сок, который ещё несколько лет назад составлял значимую часть многих продуктов питания. Сейчас его количество действительно снижается, — сказал он в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Протасов также добавил, что улучшилось качество и красной рыбы. Так, например, исследование сёмги и форели не показало подмены рыбы. Вместе с тем он обратил внимание на то, что иногда продают рыбу с истёкшим сроком годности. Кроме того, имеется проблема недовеса.

В Роскачестве считают, что необходимо таким образом выстроить цепочку продаж, чтобы подобных проблем не возникало.

Ранее стало известно, что к Новому году следует ждать ещё большего скачка цен на красную рыбу и икру — из-за традиционно повышенного предпраздничного спроса. За текущий год красная рыба выросла в цене на 30%. Некоторые специалисты связывают это со скудным уловом на Дальнем Востоке, а кто-то говорит о картельном сговоре. Так или иначе, эксперты прогнозируют ещё больший рост цен на эту продукцию к Новому году.

На Камчатке в этом году вместо запланированных 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося заготовили только 180 тысяч тонн. К примеру, в 2018 году улов там был на уровне 483 тысяч тонн. Однако, по мнению экспертов, тут оказало существенное влияние ослабление рубля, что сделало продажи рыбы на экспорт более выгодными.

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров рассказали, что раньше цены на икру были ниже из-за «фирм-прокладок», которые работали с предприятиями, использующими специальный фискальный режим — единый сельхозналог. Этот канал поставок действовал без НДС, и «серый» сегмент занимал пятую часть рынка. Однако в 2019 году ФНС начала работу по «обелению» рынка, доля продукции с НДС увеличилась, и икра подорожала. Кроме того, на рынок оказала влияние и пандемия коронавируса, писал NEWS.ru.