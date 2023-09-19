В России начнут борьбу с виртуальными мобильными номерами С 1 сентября 2024 года в России начнут блокировать сервисы по выдаче DEF-номеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во второй половине 2024 года в России начнут блокировать сервисы по выдаче виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров), сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Кабмин признал такие номера угрозой безопасности в сфере связи и интернета.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Оно расширяет перечень угроз в указанной сфере пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации.

Сейчас для регистрации в соцсетях и мессенджерах пользователь должен указать номер своего мобильного телефона, что позволяет его идентифицировать в случае необходимости. Виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи, сдаются в аренду и не имеют привязки к конкретному человеку. Этим пользуются разного рода мошенники, создавая с помощью таких номеров временные аккаунты для незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что регистрация в мессенджере Telegram стала возможна без сим-карты с помощью специальной платформы Fragment. Она предоставляет услуги по продаже виртуальных анонимных номеров. Стоимость такого номера составляет около тысячи рублей. В мессенджере пояснили, что виртуальный номер, по которому происходит регистрация аккаунта, окажется виден после проведения оплаты.