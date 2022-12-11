В России начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов начали выявлять незаконных майнеров криптовалюты в жилых домах, заявил в беседе с «Известиями» замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс. По его словам, определить незаконный майнинг можно по показателям потребляемой энергии: чем больше он расходится со средними показателями, тем выше вероятность, что жители дома занимаются добычей криптовалюты.

Довольно сложно доказать, что добытчики крипты в жилых домах используют электричество именно для предпринимательской деятельности, сказал Сниккарс. При подозрениях в квартиру направляют инспектора, который проверяет энергоустановки, после чего жильцам либо выставят новый счет по цене электричества для бизнеса, либо доказывают этот факт через суд.

В свою очередь глава Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева подчеркнула, что сейчас в России известно более чем о 10 подобных делах, выигранных энергосбытовыми компаниями в суде. Ответчикам-майнерам приходилось выплачивать разницу в стоимости электроэнергии для населения и бизнеса. Авдеева добавила, что наиболее остро этот вопрос встал в Иркутске, который является негласной «столицей майнинга» в России.

Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин уточнил, что при неоплате долга энергосбытовая компания имеет право отключить электричество. По его словам, практики по оспариванию задолженностей в России нет.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий легализовать в России майнинг криптовалюты. Журналистам об этом сообщил один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в стране пока отсутствуют специальные законодательные акты для такого вида деятельности. Закон же позволит декларировать доход и уплачивать налоги.