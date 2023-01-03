В России на дорогах появились новые знаки

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На дорогах России с 1 марта 2023 года появились новые знаки, напоминает агентство ПРАЙМ. Например, появится знак «Движение автобусов запрещено» — в виде красного круга с изображенным внутри автобусом. Его действие не распространяется на проезд школьных и маршрутных автобусов.

Добавился знак, которые запрещает передвижение с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Также можно будет встретить табличку «Вид транспортного средства». Она выполнена в форме белого прямоугольника с человеком на соответствующем транспорте.

Кроме того, на дорогах отметят места, где можно будет подзарядить электротранспорт — белый прямоугольник с вилкой электроприбора внутри.

Ранее в Москве снизилась стоимость парковочных тарифов на 27 улицах, сообщил столичный дептранс. Заплатить больше придется на 149 улицах, где загруженность парковок достигает 100%. В пресс-релизе ведомства подчеркнули, что обновленные тарифы помогут освободить до 10–15% мест, из-за чего автомобилистам станет проще парковаться.