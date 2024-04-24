В России могут закрепить проведение экспертизы учебников за РАН Совфед рекомендует кабмину закрепить за РАН экспертизу учебников

Совет Федерации рекомендует правительству закрепить за Российской академией наук организацию и проведение экспертизы учебников для образовательных учреждений. Соответствующая рекомендация содержится в проекте постановления Совфеда о приоритетных задачах РАН в условиях современных вызовов, передает ТАСС.

Рекомендовать проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих закрепление за РАН функций по организации и проведению экспертизы учебной и учебно-методической литературы для образовательных организаций, — гласит документ, принятый 24 апреля за основу по итогам выступления президента Академии Геннадия Красникова.

Ожидается, что проект постановления будет принят в окончательной редакции на следующем пленарном заседании верхней палаты парламента.

Также документ рекомендует проработать вопрос об установлении правовых основ осуществления РАН руководства системой государственной научной аттестации. Речь идет о новых подходах в вопросе присуждения ученых степеней и званий. Документом подразумевается изменение подведомственности и регулирования деятельности Высшей аттестационной комиссии и диссертационных советов.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал четыре произведения русской литературы, необходимых к прочтению. Министр посоветовал итальянцам прочитать роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба», «Преступление и наказание» Федора Достоевского, а также «Остров Крым» Василия Аксенова.