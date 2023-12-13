В России могут снизить возраст досрочного выхода на пенсию В Госдуму внесут законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму собираются внести законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию, сообщают «Известия». Предлагается установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию в 37 лет для мужчин и 32 года — для женщин.

Сейчас этот показатель составляет не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин. Депутаты считают, что новый порядок простимулирует стремление россиян работать официально.

По оценкам экспертов, такая мера позволит вывести из серой зоны до 50% заработной платы, — рассказал один из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Как указано в пояснительной записке, норма досрочного выхода на пенсию сейчас оказывается чисто декларативной, без возможности практического применения. При этом авторы законопроекта отметили, что возраст, при котором можно выйти на досрочную пенсию, не изменится — не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

Росстат в декабре запустил новые формы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами назначенных им выплат. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский отметил, что учет регламентируется соответствующим приказом ведомства от 17 ноября 2023 года. По новым формам удается «точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», подчеркнул специалист.

Депутаты Госдумы ранее одобрили законопроект о запрете банкам и другим финансовым организациям брать комиссию за оплату жилья и коммунальных услуг с социально уязвимых категорий граждан — пенсионеров, инвалидов, малоимущих. Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, полный перечень таких россиян установит правительство.