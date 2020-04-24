В России количество безработных в марте составило 3,5 млн человек

https://static.news.ru/photo/01983576-862f-11ea-8b07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Численность безработных в России в марте 2020 года, по предварительным данным, составила около 3,48 млн человек, или 4,7% экономически активного населения. Как уточняется в материалах Росстата, по сравнению с мартом прошлого года этот показатель почти не изменился.

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 46,8%, городских жителей — 68,2%, молодёжи до 25 лет — 16%, людей без опыта трудовой деятельности — 22,8%, передаёт ТАСС.

Уровень безработицы среди сельских жителей (6,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,1%), отметили в Росстате.

Как писал NEWS.ru, уровень безработицы в Москве с 28 марта, то есть с введения режима нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса, вырос на 45%. Об этом заявил руководитель центра занятости населения города «Моя работа» Роман Шкут. По его словам, если говорить о людях, которые самостоятельно регистрируются на ресурсе центра, то с 30 марта 17 тысяч зарегистрированы как безработные, а 14 тысяч получают пособие.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.

До этого глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.