В России будут изучать влияние самоизоляции на здоровье граждан

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Научный центр, который будет заниматься изучением влияния самоизоляции на здоровье людей, открыт в России. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Олег Орлов.

По его словам, центр мирового уровня создан по инициативе Института физиологии имени Павлова. Он основан на базе консорциума этой организации, а также Института эволюционной физиологии и геохимии имени Сеченова, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени Ленина и ИМБП. Новая структура получила название «Павловский центр интегративной физиологии, медицины, высокотехнологичного здравоохранения, технологий стрессоустойчивости».

Как объяснила журналистам заведующая лабораторией отдела сенсомоторной физиологии и профилактики ИМБП Елена Томиловская, одной из задач центра будет профилактика и изучение последствий долговременной социальной изоляции малых групп граждан. Будут исследоваться и анализироваться не только психологические, но также психофизиологические и физиологические эффекты.

Томиловская подчеркнула актуальность исследований в связи со сложившейся в мире ситуацией. Из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих странах граждане вынуждены соблюдать режим самоизоляции, через это в 2020 году прошли и россияне. И хотя сейчас карантинные меры не столь строги, всё же при заболевании или подозрении в контакте с заболевшими граждане РФ также должны самоизолироваться.

Представитель ИМБП заметила, что центр, помимо исследований, будет разрабатывать способы психологической поддержки людей во время самоизоляции, включая IT-технологии. Также речь идёт о разработке систем профилактики заболеваний, которые могут быть вызваны снижением физической активности. В подразделение, которое будет этим заниматься, вошли 28 человек, основная их часть — ведущие учёные ИМБП. В этой группе есть специалисты, представляющие другие учреждения, а также иностранные эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Европе крайне высока вероятность новой волны коронавируса. Она может вспыхнуть в начале 2021 года из-за празднования Рождества и Нового года, предупредили в европейском подразделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).