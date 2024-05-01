В РФ вступил в силу закон о публичном конкурсе на целевое обучение в вузах

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Закон о публичном конкурсе на целевое обучение в высших учебных заведениях России вступил в силу 1 мая. Соответствующий документ, призванный облегчить поступление, опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки в закон «Об образовании в РФ» должны усовершенствовать процесс целевого обучения в вузах, а также процедуру поступления на такие места для всех абитуриентов. Заказчики из числа работодателей смогут размещать предложения о заключении договоров на целевое обучение благодаря единой цифровой платформе «Работа в России».

Абитуриентам откроется доступ к данным о мерах поддержки во время учебы, социальных гарантиях и выплатах при осуществлении в дальнейшем трудовой деятельности, а также информация о будущем работодателе. Заключать соглашения о целевом обучении в вузах в соответствии с новым правилами начнут со следующего 2024–2025 учебного года.

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