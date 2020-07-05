В России 40% компаний проинформировали об ухудшении деловой среды в июне

https://static.news.ru/photo/5d46b23a-bed3-11ea-ba0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 40% компаний в России заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В исследовании принимали участие 100 предприятий крупного и среднего бизнеса.

Несмотря на то что по итогам опроса было выявлено ухудшение делового климата, в целом большинство компонентов сводного индекса бизнес-среды продемонстрировали рост. Значение сводного индекса РСПП в июне по сравнению с маем выросло до 39,4 пункта (май — 35,9). Большинство компонентов также показали рост, однако их показатели по-прежнему находятся ниже докризисного уровня, отметили авторы исследования, с которым ознакомились «Известия».

В частности, рост продемонстрировали индекс рынка производимой продукции и оценки спроса. Так, первый достиг отметки в 37,7 пункта, а второй — 33,4. Выросли и индикаторы b2b и логистики, несмотря на то что в последние месяцы по ним фиксировались рекордные падения. В июне они составили 39,7 и 41,9 балла соответственно.

В июне в два раза больше предприятий (16,7%) получили новые заказы, нежели в предыдущем месяце (8,5%). Также стали стабильными процесс выполнения контрактных обязательств и финансовое положение компаний. Тем не менее, по мнению исследователей, говорить о полном восстановлении ситуации в экономике страны пока рано, так как в докризисный период значения индексов не опускались ниже 40 пунктов. Согласно данным РСПП, говорить об устойчивом восстановлении можно будет тогда, когда показатели превысят отметку в 50 пунктов.

Сейчас в большинстве случаев они чуть выше 30–40 (пунктов. — NEWS.ru). Вместе с тем отмена ряда ограничений и реализованные меры поддержки бизнеса способствовали увеличению значений компонентов индекса, характеризующих спрос, финансовое положение компаний. По сравнению с провальными показателями в апреле и мае ситуация выглядит значительно лучше, — подчеркнули в союзе.

Что касается индекса личных оценок состояния делового климата, в июне он составил 28,7 пункта, в то время как в мае — 19,5. Согласно представленным данным, в прошлом месяце 53,4% крупных и средних предпринимателей высказали мнение, что состояние бизнес-среды не изменилось, 39,8% заявили об ухудшении и лишь малая часть опрошенных ответила положительно. Уточняется, что в мае мнения между оценками «ситуация ухудшилась» и «не изменилась» разделились 50 на 50, однако об улучшении климата никто не говорил.

В РСПП также проинформировали, что показатели социальной и инвестиционной активности бизнеса после майского роста в июне вновь стали отрицательными. Их значение составило 45,6 пункта. За минувший месяц число компаний, которые вели инвестиционные проекты, сократилось на 3%, а на каждом пятом предприятии проходили увольнения, что больше на 4%, нежели в мае.

Как писал NEWS.ru, десять секторов экономики России продемонстрировали рост объёмов выручки за июнь по сравнению с первым месяцем лета 2019 года, следует из официального сообщения Сбербанка.

В частности, в топ-10 восстановившихся секторов экономики вошли страхование (+31,1%), производство одежды (+29%), производство бумаги и бумажных изделий (+27%), лесоводство и лесозаготовки (+26,3%), издательская деятельность (+25,7%), информационные технологии (+23,7%), разработка программного обеспечения (+22,9%), производство текстильных изделий (+20,7%), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (+20,4%). Замыкает составленный рейтинг торговля автотранспортом, продемонстрировавшая рост выручки в годовом исчислении на 17,9%.

Кроме того, в Сбербанке отметили, что в последнюю полную неделю июня, в период с 22-го по 28-е число, впервые с начала пандемии COVID-19 на уровень выше прошлогоднего вышла активность малого и среднего бизнеса. Аналитики финансово-кредитной организации утверждают, что его обороты на неделе продемонстрировали рост на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что свидетельствует о восстановлении активности малых и средних предприятий.

В то же время падение свыше 50% от уровней прошлого года сохраняется в туризме и индустрии спорта и развлечений (-86,1% и −50,6% соответственно).

Проект общенационального плана восстановления экономики был представлен президенту Владимиру Путину премьер-министром Михаилом Мишустиным после доработки 19 июня. В пресс-службе правительства РФ рассказали, что в проект внесли меры, предложенные Совфедом, торгово-промышленными палатами, Госдумой, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией», «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и представителями научного сообщества.

Инициативы были проработаны по итогам встреч первого вице-премьера Андрея Белоусова, которые состоялись по поручению Путина и Мишустина. Изначально документ был представлен президенту 2 июня. Российский премьер поручил доработать национальный план экономики 8 июня. В доработке должны были участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

План восстановления экономики состоит из девяти разделов. Он включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.

Общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в России и смягчение экономических последствий от введённых ограничений, оценивается в сумму порядка 4 трлн рублей.

Во время пандемии в России был принят комплекс мер социальной поддержки граждан. Так, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, разрешили в рамках кредитных каникул до полугода не осуществлять выплаты по займам. До 1 января 2021 года было заморожено начисление пеней и штрафов за коммунальные услуги. Некоторые регионы ввели мораторий на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Помимо этого, на треть, до 12 130 рублей, был увеличен минимальный размер пособия по безработице. Были назначены различные типы социальных выплат на детей до 16 лет и доплат оставшимся без работы родителям. Финансовую поддержку также получили пенсионеры. Различные надбавки полагаются медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

Также был продлён срок подачи в налоговую инспекцию отчётности по доходам за 2019 год. Самозанятые смогли вернуть уплаченный за прошлый год налог. Малый и средний бизнес получил право на беспроцентные кредиты, предназначенные для выплаты зарплат работникам. Кроме того, предприятиям были предоставлены различные льготы и отсрочки в выполнении финансовых обязательств. Для арендодателей были снижены имущественные налоги. Предприятия из особо пострадавших отраслей смогли рассчитывать на целевую помощь.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США (около 2,7 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,4 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что жителям России предложат механизм вложений в строительство транспортной инфраструктуры, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. В частности, Минтранс РФ планирует опробовать механизмы, применяемые Минстроем РФ в жилищном строительстве.

Механизм Минстроя РФ предусматривает выпуск ипотечных облигаций. Это выданные ипотечные кредиты, которые банки «упаковывают» в ценные бумаги и продают инвесторам. Ключевыми инвесторами в новые ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.