В России 360 тысяч медиков лечат пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/19ad52f2-8497-11ea-beb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в России оказывают 360 тысяч медработников. Об этом сообщил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

Сегодня непосредственно оказывают помощь 360 тысяч работников в амбулаторном и стационарном звеньях, — цитирует ТАСС руководителя ведомства, выступившего на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ.

Он добавил, что врачи своевременно получают выплаты за дополнительную нагрузку.

Ранее Мурашко заявил, что методические рекомендации для российских медиков по лечению коронавирусной инфекции будут обновлены в ближайшие дни. Он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство отслеживает всю ситуацию по лекарственным препаратам для лечения коронавирусной инфекции и контролирует своевременное пополнение резервов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.