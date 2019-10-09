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В России падает качество чёрной икры. Об этом сегодня, 9 октября, заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, выступая на сессии деловой программы крупнейшей в стране агропромышленной выставки «Золотая осень», сообщает News.ru. Мероприятие было посвящено техрегулированию в производстве рыбной продукции.

У нас сегодня возникает достаточно серьёзная проблема с чёрной икрой. Российская икра теряет качество, а самое главное — репутацию. Для внешних рынков это — серьёзнейшая угроза, — заявил Алексеенко.

Чиновник указал, что данная рыбная продукция становится «отечественной» только после того, как легализуется в РФ. А чаще всего её завозят из Китая. По словам представителя Россельхознадзора, данные поставки в РФ трудно контролировать.

Молекулярно-генетическими методами трудно выявить факт подмены, так как генетический материал привезён в КНР из России, — сообщил он.

Ранее Роскачество дало советы по выбору свежих рыбы и икры. Ведомство рекомендует при покупке рыбной продукции проверять температуру в рефрижераторе, в котором она хранится в магазине, писал News.ru.