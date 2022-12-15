В Росприроднадзоре объяснили, почему дикие животные замирают перед фарами Росприроднадзор: яркий свет фар нарушает ориентацию диких животных в пространстве

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Увидев яркий свет фар, дикие животные могут временно потерять способность к ориентации в пространстве, в результате ослепленные звери могут замереть прямо посреди проезжей части и не двигаться с места даже перед приближающимся автомобилем, сообщают СМИ со ссылкой на Росприроднадзор. Водителям в таком случае следует остановиться, если дорожная ситуация позволяет это сделать, и погасить свет. В ведомстве уточнили, что особую бдительность нужно сохранять утром и вечером на неосвещенных дорогах, а также обращать внимание на знаки о возможности появления на проезжей части диких животных.

Эксперты Росприроднадзора пояснили, что у зайцев глаза расположены по бокам головы, поэтому если он попадает в световую дорожку, он видит только темноту по бокам — в таком случае они либо продолжат движение, либо остановятся и начнут смотреть на фары. Парнокопытные также не могут сразу отреагировать на приближение автомобиля. Для них фары — это опасность, приближение которой невозможно оценить. Помимо того, имеет значение и фактор внезапности появления машины перед животным: резкий яркий свет может нарушить способность к ориентированию в пространстве.

Биолог Павел Глазков ранее рассказал, что при столкновении с лосем нужно прижаться к стойке автомобиля и не отпускать руль. Если же лось только появился на дороге, ему нельзя сигналить, иначе животное может резко остановиться или развернуться. Его можно объехать, так как обычно лось идёт дальше по своей траектории.