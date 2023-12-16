В Роспотребнадзоре назвали полезный для мышц продукт Эксперт Роспотребнадзора Головкова: печень помогает наращиванию мышечной массы

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В рацион важно включать не только мясо, но и субпродукты, в число которых входят печень и почки, заявила эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. В них много витаминов и микроэлементов, необходимых организму, пояснила она. Рекомендации специалиста опубликованы на сайте здоровое-питание.рф.

Печень богата аминокислотами и способствует наращиванию мышечной массы. В ней много железа и витамина В12, так же, как и в говяжьем сердце и языке. Почки — довольно жирный продукт, зато в нем много витаминов группы В, калия, магния и меди, — отметила Головкова.

Ранее кандидат медицинских наук диетолог Дарья Русакова заявила, что рыба, орехи и молочные продукты являются самыми полезными для мозга. По ее словам, рацион также должен включать фрукты и овощи. Она отметила, что обработанное мясо негативно влияет на работу мозга, поскольку в нем много холестерина, нарушающего кровоснабжение этого органа.

До этого врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала, что употребление продуктов, содержащих аминокислоту фенилаланин, способствует выработке серотонина — гормона счастья. По ее словам, это вещество также помогает синтезировать меланин, необходимый для защиты от ультрафиолетового излучения. К числу таких продуктов относятся водоросли нори, арахис и сыр.