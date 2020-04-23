В Роспотребнадзоре рассказали, когда продавцам разрешат снять маски

https://static.news.ru/photo/a61a8490-8577-11ea-9daa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продавцы в магазинах должны будут работать в защитных масках, пока в регионе уровень заражения коронавирусом не снизится до нулевой отметки.

В Роспотребнадзоре определили ряд режимов работы предприятий в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране — ограничений, переходный, стабилизации, штатный.

Первый действует в настоящее время. Второй сменит его, когда население начнёт выходить из режима самоизоляции.

Для наступление режима стабилизации необходима стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19 в конкретном регионе и тенденция к снижению в целом по стране. При штатном режиме в регионе не должно быть заболевших коронавирусом.

Именно в последнем случае продавцам можно будет прекратить ношение защитных масок. Кроме того, магазины смогут сократить количество мероприятий по уборке и дезинфекции до одного в день, сообщает «Интерфакс».

В России на сегодняшний день зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли — 555.

В мире насчитывается более 2,6 млн инфицированных. Скончались более 183 тысяч человек, выздоровели — свыше 713 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что мэрия Москвы уточнила введённые меры против распространения коронавируса. В администрации пояснили, что желающим приобрести продукты не нужно высчитывать расстояние до ближайшего магазина. Чётких требований к этому нет.