В Роспотребнадзоре призвали провести новогодние праздники дома
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
18:34, 30 ноября 2021
Анна ПоповаФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж. Из-за вводимых разными странами ограничений есть риск вместо отдыха получить массу проблем, в том числе с выездом обратно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.
Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан России, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая её рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем, — сказала Попова.
Ранее сообщалось, что в России решено ограничить срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию 48 часами из-за «омикрон»-штамма. Об этом также заявила Попова. До этого результат анализа считался действительным 72 часа. Она также отметила, что случаев заражения новым штаммом в стране не зафиксировано. Попова добавила, что ваэропортах организовано бесплатное тестирование прибывающих из некоторых стран.