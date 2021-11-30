В Роспотребнадзоре призвали провести новогодние праздники дома

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Раскрыть тайну гибели подводной лодки «Курск» мог её первый отсек, который решили не поднимать из воды, рассказал капитан-лейтенант запаса Александр Викторов изданию «ПолитРоссия». При этом он заявил, что не верит в версию об атаке со стороны НАТО или о столкновении с другой подлодкой.

Первый отсек мы оставили на дне. Его отпилили. Остальная часть подлодки была отправлена на утилизацию. Вся загадка осталась на дне, — заявил Викторов. Он напомнил, что в результате длительного расследования...