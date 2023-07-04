В Роспотребнадзоре усилили меры по профилактике чумы В Роспотребнадзоре рассказали о барьере в 500 км между Россией и очагом чумы в Монголии

Фото: Li Zhipeng/Xinhua/Global Look Pres

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ, которое вступает в силу 4 июля, в регионах, где возможны чумные очаги, усиливаются меры по профилактике этой болезни, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, россиянам бояться заражения чумой не нужно, однако медикам следует проявить настороженность.

Территория, где зафиксировали случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы. Поэтому риск завоза оттуда заболевания исключен, — пояснили в пресс-службе.

В конце июня в Монголии заболел чумой 21-летний мужчина — как выяснилось, он съел инфицированного мяса суслика. Местные специалисты незамедлительно приняли меры против распространения инфекции: юношу был госпитализирован, а 40 человек, которые с ним контактировали, — срочно изолированы.

В постановлении главного санитарного врача содержатся рекомендации властям информировать людей о способах профилактики чумы. Особенно это актуально для районов, где существуют природные очаги болезни, это, в частности, Горный Алтай, Забайкалье и Дагестан.

Кроме того, в документе указана необходимость проверки готовности специалистов и инфекционных больниц к противоэпидемическим мероприятиям. В клиниках должно хватать средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лечебных и диагностических препаратов.

Ранее бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что лечение чумы в России, если инфекцию обнаружили на ранних стадиях, проводится легко. Он уточнил, что справиться с болезнью удается благодаря хорошим антибиотикам.